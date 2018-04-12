Срочно делать селфи! В киевском ботсаду зацвели магнолии 

В Киеве в ботаническом саду имени Фомина расцвели магнолии. Местные жители и гости столицы делятся фотографиями цветущих деревьев в социальных сетях.
Магнолии начали распускаться несколько дней назад, когда в столицу пришла запоздавшая весна.
Лариса Гальченко, Facebook
Лариса Гальченко, Facebook
Лариса Гальченко, Facebook
Посетители сада наслаждаются ароматом и фотографируются рядом с бело-розовыми кустарниками.
Анна Подольная, Facebook
Анна Подольная, Facebook
Анна Подольная, Facebook
Анна Подольная, Facebook
Анна Подольная, Facebook
Отметим, в ботсаду собрана большая коллекция магнолий, там высажено 65 видов из 240 существующих в природе.
Как сообщал CityOboz, в Киеве пройдет большая выставка тюльпанов.