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Когда переводят часы в Украине: названа дата

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Переход на летнее время в 2019 году в Украине произойдет в воскресенье — 31 марта. В этом году часы переведут в 3:00 на один час вперед.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, почему в Украине переводят часы на летнее и зимнее время.

Когда переводят часы в Украине: названа дата

pexels.com

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Перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой осуществляется в целях экономии энергетических ресурсов. Впервые это сделали в Великобритании в 1908 году. Идея принадлежит Бенджамину Франклину, американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США.

Когда переводят часы в Украине: названа дата

pexels.com

На сегодняшний день часы переводят в 110 странах на всех широтах от Канады до Австралии, а также во всех европейских государствах.

Япония, Китай, Сингапур, Эстония, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Казахстан отказались от перевода часов. Отметим, что Европейская комиссия также предлагает странам ЕС отказаться от этой практики.

Когда переводят часы в Украине: названа дата

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху, дата которой меняется ежегодно, поскольку празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

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Место
Украина
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