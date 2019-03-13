Пасха 2019: когда отмечают и сколько выходных в Украине

Пасха является одним из важнейших праздников у православных христиан. Дата Пасхи меняется ежегодно, поскольку празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Так, в 2019 году Пасху будут отмечать 28 апреля. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать сколько выходных получат украинцы в честь этого праздника.

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Католическую Пасху будут отмечать 21 апреля.

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Пасха 2019: сколько будет выходных

Украинцы будут отдыхать пять дней подряд - с 27 апреля по 1 мая:

27 апреля – суббота, выходной;

28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;

29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;

30 апреля – вторник – выходной (его придется отработать 11 мая, в субботу);

1 мая – День труда, выходной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта начался Великий пост 2019 года, который продлится до 27 апреля. Украинцы смогут пройти таким образом путь очищения к Пасхе.

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