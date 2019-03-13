Пасха 2019: когда отмечают и сколько выходных в Украине

Пасха является одним из важнейших праздников у православных христиан. Дата Пасхи меняется ежегодно, поскольку празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния.
Так, в 2019 году Пасху будут отмечать 28 апреля. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать сколько выходных получат украинцы в честь этого праздника.
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Католическую Пасху будут отмечать 21 апреля.
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Пасха 2019: сколько будет выходных
Украинцы будут отдыхать пять дней подряд - с 27 апреля по 1 мая:
27 апреля – суббота, выходной;
28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;
29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;
30 апреля – вторник – выходной (его придется отработать 11 мая, в субботу);
1 мая – День труда, выходной.
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта начался Великий пост 2019 года, который продлится до 27 апреля. Украинцы смогут пройти таким образом путь очищения к Пасхе.
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