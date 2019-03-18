Коли переводять годинники в Україні: названа дата

Перехід на літній час в 2019 році в Україні відбудеться в неділю — 31 березня. Цьогорік годинник переведуть о 3:00 на одну годину вперед.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, чому в Україні переводять годинники на літній і зимовий час.

pexels.com

Переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку здійснюється з метою економії енергетичних ресурсів. Вперше це зробили у Великобританії в 1908 році. Ідея належить Бенджаміну Франкліну, американському державному діячеві, одному з авторів Декларації незалежності США.

pexels.com

На сьогодні годинник переводять у 110 країнах на всіх широтах від Канади до Австралії, а також у всіх європейських державах.

Японія, Китай, Сінгапур, Естонія, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан і Казахстан відмовилися від переведення годинників. Зазначимо, що Європейська комісія також пропонує країнам ЄС відмовитися від цієї практики.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень, дата якого змінюється щороку, оскільки святкується в першу неділю після весняного повного місяця.

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