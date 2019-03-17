Пока в Украине вырубают леса: в Австралии высадят миллиард деревьев

Австралийское правительство планирует посадить миллиард новых деревьев в рамках масштабной кампании, нацеленной на достижение климатических целей, обозначенных Парижским соглашением.

Ученые рассчитали, что проект, который продлится вплоть до 2050-го, поможет устранить 18 миллионов тонн парниковых газов уже к 2030 году. Это, в свою очередь, интригующий пример менее технического ответа на изменения климата, пишет BuildingTech.

План, который называется Regional Forestry Hubs, также сможет предоставить работу в секторе, приносящем более 16,4 миллиарда долларов национальной экономии Австралии, — об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Австралия находится на седьмом месте в мире по площади, покрытой лесами: они занимают 17% ее поверхности.

Новости о планах Австралии отлично дополняют недавнее исследование, проведенное учеными из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, которое показало, что широкомасштабная кампания всемирной посадки деревьев может серьезно сократить мировые выделения парниковых газов.

Леса Австралии Лента

Исследователь из Цюриха Томас Кроутер сказал, что деревья — "наше самое мощное оружие в борьбе с изменением климата". Миллиард деревьев — безусловно, впечатляющее начало, но это значительно меньше, чем триллион деревьев, способных поддержать Землю, по подсчетам Кроутера и его коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в украинских Карпатах набрала угрожающих масштабов незаконная вырубка лесов, что наносит огромный ущерб уникальной природе и экономике региона.

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