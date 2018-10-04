Как будет выглядеть главная елка Украины: появился ответ

В этом году главная елка страны на Софиевской площади в Киеве будет намного ниже прошлогодней.

Об этом сообщает издание "44.ua" , ссылаясь на комментарии организатора новогодних праздников в Киеве и основателя проекта "Folk Ukraine" Игоря Добруцкого.

"Пока о елке не буду ничего рассказывать, чтобы не сглазить, как в прошлый раз. Тогда при перевозке она пострадала, но мы все равно сделали из нее "конфетку ". В этом году ее высота будет максимально 25 метров. Мы уже не будем брать елку высотой 33 метра. Это очень трудно в плане доставки в Киев ", - рассказывает Добруцкий.

Кроме того уже стало известно, как именно планируют оформить новогоднюю елку.

"Темой главной елки будет северное сияние, а новогодний городок будет оформлен в стиле картин украинской художницы Марии Примаченко. В следующем году ей будет 110 лет со дня рождения. Поэтому мы решили посвятить художнице все оформление, световые фигуры, а также игрушки на елке", - добавил основатель проекта "Folk Ukraine".

Также организаторы определились уже не только с оформлением новогоднего городкаи самой елки,но и подготовили макеты стаканчиков для кофе, какао и глинтвейна. Там будут изображены красивые пингвины и медведи.

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