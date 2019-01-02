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Київська ялинка стала рекордсменом СНД: у росЗМІ це не врахували

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Низка російських ЗМІ опублікували рейтинг висоти новорічних ялинок у столицях країн СНД, однак головну ялинку Києва в цей список не включили.

Згідно з рейтингом порталу ТутСтат, десятку рекордсменів очолило новорічне дерево міста Ашхабад висотою в 38 метрів. Примітно, що ялинка української столиці відстає всього на 5 метрів і також претендує на місце в десятці.

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві

Фото: unian.net

В першу десятку автори рейтингу включили такі міста, як Ашхабад (38 метрів), Баку (37 м), Єреван (37 м), Ташкент (35 м), Мінськ (30 м), Душанбе (28 м), Москва (27 м), Астана (25 м), Бішкек (25 м) і Тбілісі (25 м). При цьому висота ялинки в українській столиці, яка була встановлена 19 грудня на Михайлівській площі, сягнула 33 метрів.

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві

Фото: unian.net

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві

Фото: unian.net

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві

Фото: unian.net

В Україні цього року також з'явилася ялинка-абсолютний рекордсмен СНД, встановили її в Харкові. На вигляд дерево мало чим відрізняється від тих, що прикрашали площу Свободи у попередні роки. Але в перебігу нинішнього року ялинка істотно зросла, а саме на 4,3 метри.

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Раніше висота харківської ялинки становила 36,2 метри, і це було національним рекордом. Висота нової – 40,5 метрів. Каркас витримує 9,5 тонн штучної хвої та 500 кілограмів іграшок. OBOZREVATEL згадав, як змінювалася головна ялинка Харкова за останні кілька років.

Ялинка Харкова, 1992 рік

Ялинка Харкова, 1992 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2007 рік

Ялинка Харкова, 2007 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2008 рік

Ялинка Харкова, 2008 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2010 рік

Ялинка Харкова, 2010 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2011 рік

Ялинка Харкова, 2011 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2012 рік

Ялинка Харкова, 2012 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2013 рік

Ялинка Харкова, 2013 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2014 рік

Ялинка Харкова, 2014 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2016 рік

Ялинка Харкова, 2016 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова 2017 рік

Ялинка Харкова 2017 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2018 рік

Ялинка Харкова, 2018 рік

Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2019 рік

Ялинка Харкова, 2019 рік

Фото: sq.com.ua

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Теги
Новий рікНовий рік-2019
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Украина как м всегда в жопе . Даже ёлка маленькая .на более денег не хватило. Хахлы дебилы
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Грустная реальность заключается в том, что с некоторых пор российским СМИ нас рать на киевскую йолку.
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Крым Андрей
Крым Андрей
А б\Украина входит в СНГ? Вот это номер! И с каких пор?
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