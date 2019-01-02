Київська ялинка стала рекордсменом СНД: у росЗМІ це не врахували

Низка російських ЗМІ опублікували рейтинг висоти новорічних ялинок у столицях країн СНД, однак головну ялинку Києва в цей список не включили.

Згідно з рейтингом порталу ТутСтат, десятку рекордсменів очолило новорічне дерево міста Ашхабад висотою в 38 метрів. Примітно, що ялинка української столиці відстає всього на 5 метрів і також претендує на місце в десятці.

Ялинка в Києві Фото: unian.net

В першу десятку автори рейтингу включили такі міста, як Ашхабад (38 метрів), Баку (37 м), Єреван (37 м), Ташкент (35 м), Мінськ (30 м), Душанбе (28 м), Москва (27 м), Астана (25 м), Бішкек (25 м) і Тбілісі (25 м). При цьому висота ялинки в українській столиці, яка була встановлена 19 грудня на Михайлівській площі, сягнула 33 метрів.

Ялинка в Києві Фото: unian.net

Ялинка в Києві Фото: unian.net

Ялинка в Києві Фото: unian.net

В Україні цього року також з'явилася ялинка-абсолютний рекордсмен СНД, встановили її в Харкові. На вигляд дерево мало чим відрізняється від тих, що прикрашали площу Свободи у попередні роки. Але в перебігу нинішнього року ялинка істотно зросла, а саме на 4,3 метри.

Раніше висота харківської ялинки становила 36,2 метри, і це було національним рекордом. Висота нової – 40,5 метрів. Каркас витримує 9,5 тонн штучної хвої та 500 кілограмів іграшок. OBOZREVATEL згадав, як змінювалася головна ялинка Харкова за останні кілька років.

Ялинка Харкова, 1992 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2007 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2008 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2010 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2011 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2012 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2013 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2014 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2016 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова 2017 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2018 рік Фото: sq.com.ua

Ялинка Харкова, 2019 рік Фото: sq.com.ua

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