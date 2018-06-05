Киев глазами юных архитекторов: созданы проекты "умного" города

В Киеве в выходные дни, 2-3 июня, состоялся международный архитектурный фестиваль Archikidz!, который собрал на одной площадке прогрессивных детей и родителей, архитекторов, урбанистов и инноваторов для творческой коллаборации.

В рамках мероприятия дети в возрасте от 7 до 14 лет приняли участие в мастер-классе "Большая архитектурная мастерская", во время которого создавали проекты "умных городов" в сотрудничестве с современными градостроители.

Юные архитекторы представили более 20 проектов. Дети воплощали собственные идеи городов в облаках, биополиса вокруг зеленых зон, где используются природные источники энергии, функционируют экологически чистые зоны для отдыха и учебы.

"Почему наш фестиваль актуальной именно сейчас? Он развивает не только творчество, но и учит уважать город и заботиться о нем. Речь идет не только о детях. Взрослые также меняются, ведь они берут пример со своих детей. Образ Киева и его архитектура непосредственно связаны с тем, насколько горожане активные и вовлеченные в городскую жизнь. Эту идею мы транслируем как маленьким, так и взрослым участникам фестиваля", - отметил соорганизатор мероприятия Юлия Рукавицына.

На фестивальной площадке проводили мастер-классы и воркшопы. Дети и взрослые создавали авторские конусы с мастерами Woka Woka и играли в архитектора.

В палатке "Креативной международной детской школы" маленькие изобретатели собирали роботов-сумоистов. Пока кто-то делал "одежду" для светильника в "Абажурная мастерской", другие строили бумажные башни.

Кроме того, участники разрисовывали деревянные фигурки и строили историческое здание Киева.

Как сообщал CityOboz, архитектор из Дании поделился впечатлениями о Киеве.