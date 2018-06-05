Київ очима юних архітекторів: створені проекти "розумного" міста

У Києві у вихідні дні, 2-3 червня, відбувся міжнародний архітектурний фестиваль Archikidz!, який зібрав на одному майданчику прогресивних дітей і батьків, архітекторів, урбаністів і інноваторів для творчої колаборації.

В рамках заходу діти у віці від 7 до 14 років взяли участь у майстер-класі "Велика архітектурна майстерня", під час якої створювали проекти "розумних міст" у співпраці з сучасними містобудівники.

Юні архітектори представили понад 20 проектів. Діти втілювали власні ідеї міст в хмарах, біополісу навколо зелених зон, де використовуються природні джерела енергії, функціонують екологічно чисті зони для відпочинку і навчання.

"Чому наш фестиваль актуальний саме зараз? Він розвиває не тільки творчість, а й вчить поважати місто і піклуватися про нього. Йдеться не тільки про дітей. Дорослі також змінюються, адже вони беруть приклад зі своїх дітей. Образ Києва і його архітектура безпосередньо пов'язані з тим, наскільки городяни активні і залучені в міське життя. Цю ідею ми транслюємо як маленьким, так і дорослим учасникам фестивалю", - зазначив співорганізатор заходу Юлія Рукавицина.

На фестивальному майданчику проводили майстер-класи та воркшопи. Діти і дорослі створювали авторські конуси з майстрами Woka Woka і грали в архітектора.

У наметі "Креативної міжнародної дитячої школи" маленькі винахідники збирали роботів-сумоїстів. Поки хтось робив "одяг" для світильника в "Абажурній майстерні", інші будували паперові вежі.

Крім того, учасники розмальовували дерев'яні фігурки і будували історичну будівлю Києва.

Як повідомляв CityOboz, архітектор з Данії поділився враженнями про Київ.