Камери почали стежити за водіями у львівських трамваях

У львівському громадському транспорті почали встановлювати камери-реєстратори.

За словами прес-секретаря "Львівелектротрансу" Івана Бондаря, вже придбано п'ять таких камер, три з яких встановлені в трамваях, ще дві найближчим часом з'являться в тролейбусах, повідомляє "032".

"Камера знімає, як дорогу, так і кабіну водія; фіксує дотримання ним правил технічної експлуатації транспортного засобу; записує спілкування водія з пасажирами. Водії доступу до цієї камери не мають, тому що вона опломбована, тому вони не можуть видалити інформацію або навіть змінити ракурс", - зазначив він.

Вартість камер, які були закуплені, коливається від 2300 до 3500 грн.

Новини У Львові трамваї звільнили від готівкової оплати

Представник "Львівелектротрансу" додав, що камери-реєстратори вирішили встановлювати за неодноразовими проханнями водіїв, оскільки дуже багато виникає суперечливих, аварійних ситуацій.

"Ми отримуємо непідтверджені скарги про некоректну поведінку водія і ми хочемо, щоб таких ситуацій взагалі не було, пасажири скаржаться на поведінку водія. Ми вважаємо, що наявність камери, яка записує звук і відео, буде дисциплінувати водіїв", - підкреслив Бондар.

Відзначається, камери-реєстратори планують встановити у всіх трамваях і тролейбусах Львова, конкретних термінів реалізації проекту поки немає.

Як повідомляв CityOboz, до Львова завезуть електротранспорт з Європи.