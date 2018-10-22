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Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото

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Осень - самая красивая пора в Зоне Отчуждения. Постапокалиптические пейзажи завораживают своей атмосферой, а ярко-красные рассветы и закаты делают заброшенный город еще привлекательнее.

Снимки осенней Припяти опубликовало издание "Сhornobyl.com.ua".

Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Новости
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Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото
Как выглядит знаменитый ''мертвый'' город Украины осенью: фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские туристы-экстремалы показали в сети уникальные фотографии советской загоризонтной радиолокационной станции (ЗГРЛС) "Дуга", расположенной в секретном городке "Чернобыль-2" неподалеку от города Чернобыль и чернобыльской АЭС.

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