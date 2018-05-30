Как выглядит новый фасад Дома профсоюзов в Киеве: опубликованы фото и видео

На Майдане Незалежности в Киеве открывают обновленный фасад Дома профсоюзов, который пострадал во время пожара в феврале 2014 года.

Фотографии и видео с места событий очевидцы публикуют в Facebook.

"Ремонт заканчивают. Это штаб Революции Достоинства, сгоревший Дом Профсоюзов", – написал Роман Недзельский.

facebook.com/roman.nedzelskiy

facebook.com/roman.nedzelskiy

По словам главы пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрия Работы, демонтаж баннера с фасада Дома профсоюзов продлится до вечера.

"Общий метраж баннера составляет около 5 тыс. кв.м. Демонтировать вывеску будут специализированные бригады, которые работают на высоте. Фасад максимально приближен к тому, который был до пожара. Единственное, что заменено, это облицовочная плитка. Если раньше она была с травертина, который был хрупким и осыпался, то сегодня она заменена на керамогранит. Внутренние работы в связи с большим объемом пока продолжаются", - сказал Юрий Работа сайту 44.ua.

Отмечается, что в здании не будет развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции будет выделена площадь для музея Революции.

В сети также опубликован стрим с Майдана Независимости.

Напомним, Дом профсоюзов сгорел в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание, которое активисты использовали как Штаб национального сопротивления, во время штурма Майдана подожгли силовики.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Доме профсоюзов планировали открыть кафе. На первом этаже здания висела вывеска с названием нового заведения.

Также в Доме профсоюзов хотели открыть кафе L'Kaffa, из-за чего разгорелся крупный скандал. Активисты обклеили здание кафе фотографиями и наклейками с Евромайдана.