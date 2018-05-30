Як виглядає новий фасад Будинку профспілок в Києві: опубліковані фото і відео

На Майдані Незалежності в Києві відкривають оновлений фасад Будинку профспілок, який постраждав під час пожежі в лютому 2014 року.

Фотографії та відео з місця подій очевидці публікують в Facebook.

"Ремонт закінчують. Це штаб Революції Переваги, згорілий Будинок Профспілок", - написав Роман Недзельський.

facebook.com/roman.nedzelskiy

facebook.com/roman.nedzelskiy

За словами глави прес-служби Федерації профспілок України Юрія Работи, демонтаж банера з фасаду Будинку профспілок триватиме до вечора.

"Загальний метраж банера становить близько 5 тис. кв.м. Демонтувати вивіску будуть спеціалізовані бригади, які працюють на висоті. Фасад максимально наближений до того, який був до пожежі. Єдине, що замінено, це облицювальна плитка. Якщо раніше вона була з травертину, який був крихким і осипався, то сьогодні вона замінена на керамограніт. Внутрішні роботи в зв'язку з великим обсягом поки тривають ", - сказав Юрій Работа сайту 44.ua .

Відзначається, що в будівлі не буде розважальних центрів, кафе та інших закладів. Після реконструкції частину площі віддадуть для музею Революції.

У мережі також опублікований стрім з Майдану Незалежності.

Як раніше повідомлявOBOZREVATEL, в Будинку профспілок планували відкрити кафе. На першому поверсі будівлі висіла вивіска з назвою нового закладу.

Також в Будинку профспілок хотіли відкрити кафе L'Kaffa, через що розгорівся великий скандал. Активісти обклеїли будівлю кафе фотографіями і наклейками з євромайдан.