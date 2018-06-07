Как кровь: река в Запорожье внезапно поменяла цвет

В Запорожье река в районе автовокзала окрасилась в кроваво-красный цвет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Юлия Натрус, опубликовав соответствующие фотографии.

"Район автовокзала Запорожье. Что сливают в реку? Где наши службы? По информации от рядом живущих людей, эту смесь сливает рядом стоящее предприятие, но ранее они делали это только в ночное время, сейчас уже – днем. Это все идет в Днепр", – отмечает Юлия Натрус.

facebook.com / Юлия Натрус

facebook.com / Юлия Натрус

facebook.com / Юлия Натрус

facebook.com / Юлия Натрус

В комментариях под постом пользователи возмущены инцидентом.

"Вот на что нужно обращать внимание, а не торговые центры строить. Св*лочи!" – пишет Виктория Скильсара.

"Короче, скоро и воды не будет", – добавляет Ира Варшавская.

В то же время общественная активистка, глава ОО "Дзыга" Олеся Крамаренко отправилась на место происшествия проверить информацию. Она прошлась вдоль берега и не увидела никаких изменений цвета воды в реке.

"Сейчас, как вы видите, цвет естественный. Ничего здесь нет", - прокомментировала она ситуацию на видео.

Также активистка посоветовала местным жителям сразу обращаться в экологическую инспекцию, если они видят нарушения, угрожающие здоровью человека или окружающей среде.

Как сообщал CityOboz, в Мариуполе вандалы повредили могилы XVIII века на старом еврейском кладбище, которое является одним из самых древних мест захоронений на территории города.