Як кров: річка в Запоріжжі раптово змінила колір

У Запоріжжі річка в районі автовокзалу забарвилася в криваво-червоний колір.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Юлія Натрус, опублікувавши відповідні фотографії.
"Район автовокзалу Запоріжжя. Що зливають у річку? Де наші служби? За інформацією від людей, які живуть поруч, цю суміш зливає підприємство, що стоїть поруч, але раніше вони робили це тільки в нічний час, зараз вже - вдень. Це все йде в Дніпро", - зазначає Юлія Натрус.
facebook.com / Юлія натрусом
facebook.com / Юлія натрусом
facebook.com / Юлія натрусом
facebook.com / Юлія натрусом
У коментарях під постом користувачі обурені інцидентом.
"Ось на що треба звертати увагу, а не торгові центри будувати. Св*лочі!" - пише Вікторія Скільсара.
"Коротше, скоро і води не буде", - додає Іра Варшавська.
У той же час громадська активістка, голова ГО "Дзига" Олеся Крамаренко вирушила на місце події перевірити інформацію. Вона пройшлася уздовж берега і не побачила ніяких змін кольору води в річці.
"Наразі, як ви бачите, колір природній. Нічого тут немає", – прокоментувала вона ситуацію на відео.
Також активістка порадила місцевим жителям одразу звертатися до екологічної інспекції, якщо вони бачать порушення, що загрожують здоров'ю людини або навколишньому середовищу.
Як повідомляв CityOboz, в Маріуполі вандали пошкодили могили XVIII століття на старому єврейському кладовищі, яке є одним з найдавніших місць поховань на території міста.