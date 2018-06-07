Як кров: річка в Запоріжжі раптово змінила колір

У Запоріжжі річка в районі автовокзалу забарвилася в криваво-червоний колір.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Юлія Натрус, опублікувавши відповідні фотографії.

"Район автовокзалу Запоріжжя. Що зливають у річку? Де наші служби? За інформацією від людей, які живуть поруч, цю суміш зливає підприємство, що стоїть поруч, але раніше вони робили це тільки в нічний час, зараз вже - вдень. Це все йде в Дніпро", - зазначає Юлія Натрус.

facebook.com / Юлія натрусом

facebook.com / Юлія натрусом

facebook.com / Юлія натрусом

facebook.com / Юлія натрусом

У коментарях під постом користувачі обурені інцидентом.

"Ось на що треба звертати увагу, а не торгові центри будувати. Св*лочі!" - пише Вікторія Скільсара.

"Коротше, скоро і води не буде", - додає Іра Варшавська.

У той же час громадська активістка, голова ГО "Дзига" Олеся Крамаренко вирушила на місце події перевірити інформацію. Вона пройшлася уздовж берега і не побачила ніяких змін кольору води в річці.

"Наразі, як ви бачите, колір природній. Нічого тут немає", – прокоментувала вона ситуацію на відео.

Також активістка порадила місцевим жителям одразу звертатися до екологічної інспекції, якщо вони бачать порушення, що загрожують здоров'ю людини або навколишньому середовищу.

Як повідомляв CityOboz, в Маріуполі вандали пошкодили могили XVIII століття на старому єврейському кладовищі, яке є одним з найдавніших місць поховань на території міста.