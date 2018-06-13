Известный телеведущий рассказал о завораживающем полете над Днепром. Фото

Телеведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о завораживающем полете из Киева в Днепр.

Фотографии однодневного путешествия журналист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мой товарищ – пилот. На его 182-й Цессне 70-х годов выпуска мы и смотались в Днепр. Маршрут потрясающий, весь полет проходит вдоль Днепра. Виды завораживающие. До сих пор, с момента первого близкого знакомства с авиаторами и авиацией, не могу привыкнуть к этой нереальной степени свободы. В стиле: полетели в Одессу пообедаем – ну давай, а когда – да, как проснемся, так и полетели. И эти люди даже близко не олигархи и не миллионеры, а просто фанаты своего дела. Самолеты многие покупают в складчину, реставрируют и кайфуют. Летают по очереди", – написал телеведущий.

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

Дорога из Киева в Днепр заняла 1,5 часа. В городе как раз проходила выставка ретро-автомобилей. Дмитрий Комаров познакомился с хозяевами интересных экземпляров и даже прокатился на одной из машин по набережной.

"В грузинской кафешке сотрудники оказались фанами "Мира наизнанку". Узнали мы это, когда нам категорически отказались давать счет и брать деньги. Сказали, что весь заказ в подарок. Обожаю Грузию и Днепр. Спасибо за атмосферу, прекрасный город, люблю тебя!", – добавил Дмитрий Комаров.

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

Как сообщал CityOboz, ранее телеведущий назвал любимые места в Украине.