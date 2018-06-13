Відомий телеведучий розповів про захоплюючий політ над Дніпром. Фото

Телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про захоплюючий польот з Києва до Дніпра.

Фотографії одноденної подорожі журналіст опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Мій товариш - пілот. На його 182-му Cessna 70-х років випуску ми і злітали в Дніпро. Маршрут приголомшливий, весь політ проходить уздовж Дніпра. Види зачаровують. До сих пір, з моменту першого близького знайомства з авіаторами і авіацією, не можу звикнути до цієї нереальної свободи. У стилі: полетіли до Одеси пообідаємо - ну давай, а коли - та, як прокинемося, так і полетіли. і ці люди навіть близько не олігархи і не мільйонери, а просто фанати своєї справи. Літаки багато хто купує в складчину, реставрують і кайфують. Літають по черзі ", - написав телеведучий.

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

Дорога з Києва до Дніпра зайняла 1,5 години. У місті якраз проходила виставка ретро-автомобілів. Дмитро Комаров познайомився з господарями цікавих екземплярів і навіть покатався на одній з машин набережною.

"У грузинській кафешці співробітники виявилися фанами "Світу навиворіт". Дізналися ми це, коли нам категорично відмовилися давати рахунок і брати гроші. Сказали, що все замовлення в подарунок. Обожнюю Грузію і Дніпро. Спасибі за атмосферу, прекрасне місто, люблю тебе!" , - додав Дмитро Комаров.

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

instagram.com / komarovmir

Як повідомляв CityOboz, раніше телеведучий назвав улюблені місця в Україні.