Відомий лоукостер знову підставив українців

Італійська авіакомпанія-лоукостер Ernest Airlines вчергове без будь-яких пояснень скасувала два рейси з Мілану (Італія) до Львова, заплановані раніше на п'ятницю, 17 серпня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці міжнародного аеропорту "Львів".

"ERN423 Мілан-Львів - скасування слотів 17.08.2018, ERN424 Львів-Мілан - скасування слотів 17.08.2018", - зазначили на сторінці аеропорту.

При цьому у повідомленні не вказали причин, також немає жодної інформації про додаткові рейси. Користувачі соцмереж обурені некомпетентністю авіакомпанії, і вкотре закликають аеропорт "Львів" розірвати договір з італійським лоукостером.

Як вдалося дізнатися одному з пасажирів, скасовані на даному етапі тільки рейси на 17 серпня.

"Це триває з червня! Регулярно скасовують рейси! Приїздиш в аеропорт, робиш chek-in, тебе морозять там цілий день, а врешті-решт - скасування рейсу. Ми вже це пройшли! Зареклася мати справу з цією компанією", - зазначили в одному з коментарів.

Нагадаємо, раніше вже мав місце схожий прецедент. На початку серпня Ernest Airlines також без будь-якої інформації скасував два рейси з Мілана до Львова.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, відомий лоукостер анонсував новий рейс з України. За інформацією прес-служби авіакомпанії, перший рейс буде виконаний на початку нового зимового сезону навігації - 30 жовтня.