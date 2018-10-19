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"Идиотизм": концерт имени Цоя в Киеве поссорил украинцев

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Украинский политик, член фракции ВО "Свобода" Игорь Швайка не поддерживает исполнение песен Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных Сил Украины.

Об этом политик сообщает на своей странице в Facebook.

"Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ. Который будет петь и танцевать" большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови наракаве ", - написал Швайка.

"Идиотизм": концерт имени Цоя в Киеве поссорил украинцев
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Политик считает, что нужно выбросить весь московский мусор из своих голов и перестать быть в плену московской художественной самодеятельности.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на пост политика. "А при чем здесь упоминается война то не понял?", "Цой вам что сделал? Он ненавидел совдепию всем сердцем, в отличие от некоторых", "Не считаю, что Цой - мусор", "Оркестр ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины" будет петь и танцевать "Цоя? Что они курят, перед тем как ..?", "а еще можно вшкварить несколько белогвардейских песен, аля '' Боже царя храни '' они ведь тоже были против совка. Здесь у некоторых мозги поплавились", - прокомментировали люди.

"Идиотизм": концерт имени Цоя в Киеве поссорил украинцев
"Идиотизм": концерт имени Цоя в Киеве поссорил украинцев
"Идиотизм": концерт имени Цоя в Киеве поссорил украинцев
"Идиотизм": концерт имени Цоя в Киеве поссорил украинцев
"Идиотизм": концерт имени Цоя в Киеве поссорил украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, покупают билеты на концерты российских звезд, поддерживают агрессию Кремля против других стран, являются предателями своей Родины. Об этом в блоге написал российский журналист Александр Тверской.

Персона
Игорь Швайка
Место
Украина
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