Страны Персидского залива наладили тайные поставки нефти через Ормузский пролив: в Bloomberg раскрыли подробности

Страны Персидского залива продолжают экспортировать значительные объемы нефти, несмотря на войну с Ираном и нападения на суда в Ормузском проливе. Чтобы сохранить поставки, часть сырья перевозят малозаметные суда, которые скрывают данные о своем местонахождении, а у побережья Омана нефть перегружают на другие танкеры.

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"Темные" транзиты продолжаются уже несколько месяцев и, несмотря на недавние атаки на суда, не демонстрируют признаков существенного сокращения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с организацией таких перевозок.

Речь идет о перевозке нефти по одному из важнейших энергетических маршрутов мира. Танкеры могут отключать транспондеры и передавать минимум информации о своём местонахождении. После прохождения пролива часть грузов перегружается на другие суда в Оманском заливе. Источники Bloomberg утверждают, что объемы таких поставок превышают 4 млн баррелей в сутки, хотя точные цифры не раскрываются.

До начала войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти — примерно пятая часть мировых поставок. В то же время на прошлой неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней через пролив проходило около 9 млн баррелей в сутки.

У берегов Омана образовалось целое "море" судов

Кроме того, масштабы челночных перевозок заметны у побережья Омана. По данным спутника Sentinel-1 Европейского Союза, там находится около 150 судов — от крупных нефтяных танкеров до грузовых кораблей. В январе их количество составляло около 40. Часть судов ожидает перегрузки нефти с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив с выключенными транспондерами.

Рынок опасался роста цен на баррель

По данным информагентств Kpler и Vortexa, через пролив продолжают проходить поставки из ОАЭ, Ирака, Катара и Кувейта. На фоне альтернативных трубопроводных маршрутов, использования запасов и сокращения спроса это помогает сдерживать последствия войны. Именно перебои с поставками являются одной из причин, по которой фьючерсы на нефть Brent большую часть августа торговались в пределах $80–90 за баррель. В начале конфликта участники рынка опасались гораздо худшего сценария, в частности роста цены до $150 за баррель.

Потери среди моряков

Из-за опасности перевозки нефти не обходится без жертв. Несколько моряков погибли при прохождении Ормузского пролива, а в регионе также растет риск разливов нефти. По данным Adnoc, с начала вооруженного конфликта 23 её судна подверглись нападениям во время транспортировки. Один человек погиб, ещё 20 членов экипажей получили ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Соединенных Штатов готов завершить войну с Ираном даже без подписания ядерного соглашения. Он неделями готовил почву для объявления победы в конфликте, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.

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