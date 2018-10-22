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Хліб із комахами: у відомому супермаркеті помітили тарганів

2.2тЧитати матеріал російською

В одному із супермаркетів Києва помітили комах. У булочці, яку купив літній чоловік, виявився тарган.

Інцидент стався у магазині "Велика Кишеня" на столичній Оболоні. Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv INFO.

Хліб із комахами: у відомому супермаркеті помітили тарганів
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"Я ось зараз перепрошую за трешачок, але хочу поділитися спостереженням під час стояння на касі. Дідусь придбав булочку, але від побаченого одразу поніс її назад. Велика Кишеня на Оболоні", — пише автор ролика.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в одному із супермаркетів Києва помітили комах у їжі. Цього разу "відзначився" Novus у Солом'янському районі на проспекті Валерія Лобановського, 4Д.

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