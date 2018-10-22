Хліб із комахами: у відомому супермаркеті помітили тарганів

В одному із супермаркетів Києва помітили комах. У булочці, яку купив літній чоловік, виявився тарган.

Інцидент стався у магазині "Велика Кишеня" на столичній Оболоні. Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv INFO.

"Я ось зараз перепрошую за трешачок, але хочу поділитися спостереженням під час стояння на касі. Дідусь придбав булочку, але від побаченого одразу поніс її назад. Велика Кишеня на Оболоні", — пише автор ролика.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в одному із супермаркетів Києва помітили комах у їжі. Цього разу "відзначився" Novus у Солом'янському районі на проспекті Валерія Лобановського, 4Д.