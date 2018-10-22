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''Это запрещено'': в легендарном украинском трамвае разгорелся скандал

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В знаменитом трамвае №12 в Пуще-Водице, который приобрел популярность из-за живописного лесного участка своего маршрута, произошел скандал между водителем и пассажиркой, снимавшей из салона движение трамвая на фото.

Как рассказала на личной странице в Facebook участница скандала, киевлянка Наталья Гонченко, водитель назвала эти действия запрещенными, пригрозив высадить пассажирку.

Как отметила автор поста, свои угрозы водитель аргументировала лишь тем, что ей "надоело", "все фотографируют".

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Под постом киевлянки развилась активная дискуссия, пользователи соцсети рассказали о своем опыте проезда в знаменитом трамвае и фотографиях из салона. Судя по всему, ранее подобных инцидентов не возникало.

''Это запрещено'': в легендарном украинском трамвае разгорелся скандал
''Это запрещено'': в легендарном украинском трамвае разгорелся скандал

Что же касается случившегося, пассажирка Татьяна Гонченко заявила о намерении написать жалобу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве в метро произошло ЧП, в результате которого пришлось ограничивать движение поездов.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Объекты
соцсетиFacebookновости
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Павленко Богдан
Павленко Богдан
Как бывший водитель скажу: снимать не запрещено. Но - запрещено мешать водителю управлять ТС. Если вагоновожатой вы мешаете (отвлекаете) съёмкой, она вправе запретить. И высадить тоже...
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