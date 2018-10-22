''Это запрещено'': в легендарном украинском трамвае разгорелся скандал

В знаменитом трамвае №12 в Пуще-Водице, который приобрел популярность из-за живописного лесного участка своего маршрута, произошел скандал между водителем и пассажиркой, снимавшей из салона движение трамвая на фото.

Как рассказала на личной странице в Facebook участница скандала, киевлянка Наталья Гонченко, водитель назвала эти действия запрещенными, пригрозив высадить пассажирку.

Как отметила автор поста, свои угрозы водитель аргументировала лишь тем, что ей "надоело", "все фотографируют".

Под постом киевлянки развилась активная дискуссия, пользователи соцсети рассказали о своем опыте проезда в знаменитом трамвае и фотографиях из салона. Судя по всему, ранее подобных инцидентов не возникало.

Что же касается случившегося, пассажирка Татьяна Гонченко заявила о намерении написать жалобу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве в метро произошло ЧП, в результате которого пришлось ограничивать движение поездов.