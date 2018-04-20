Группа 5'nizza одним дублем сняла клип на Хортице

Группа 5'nizza одним дублем исполнила композицию "Митя", снятую на острове Хортица в Запорожье.
В ролике участники дуэта Сергей Бабкин и Андрей Запорожец выступают на фоне ДнепроГЭС.
Видео было снято в рамках национального проекта "Живяком".
На сайте Запорожского горсовета отмечается, что это первое видео из серии клипов, которые будут сняты в Запорожье в рамках совместного проекта департамента культуры и туризма и команды проекта.
Главная цель проекта - повысить туристическую привлекательность Запорожья и создать позитивный имидж города на всеукраинском уровне.
Как сообщал CityOboz, "Брати Гадюкіни" презентовали новый клип.