"Тільку ві Львові": "Братья Гадюкины" презентовали новый клип 

Группа "Братья Гадюкины" представила песню и клип "Тільку ві Львові".
Это украинская обработка польской народной песни, которую в 1930-х гг. исполнил львовянин Эмануэль Шлехтером. Современную аранжировку сделали "Братья Гадюкины".
Новая работа станет саундтреком к украинской комедии "Благородные бродяги".
Премьера ленты запланирована на 27 сентября этого года.
"Благородные бродяги" рассказывает о львовских батярах Боде и Миреке, живущих под лозунгом "Любить Львов, женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к различным авантюрам, оставаясь при этом положительными героями.
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