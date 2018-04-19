"Тільку ві Львові": "Братья Гадюкины" презентовали новый клип 

Группа "Братья Гадюкины" представила песню и клип "Тільку ві Львові".

Это украинская обработка польской народной песни, которую в 1930-х гг. исполнил львовянин Эмануэль Шлехтером. Современную аранжировку сделали "Братья Гадюкины".

Новая работа станет саундтреком к украинской комедии "Благородные бродяги".

Премьера ленты запланирована на 27 сентября этого года.

"Благородные бродяги" рассказывает о львовских батярах Боде и Миреке, живущих под лозунгом "Любить Львов, женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к различным авантюрам, оставаясь при этом положительными героями.

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