"Таких нужно брать в мужья!" Киевский коммунальщик покорил сеть

Сильный ливень в ночь на 19 августа превратил некоторые центральные улицы Киева в реки. И пока жители города пытались передвигаться по улицам и спасти автомобили от воды и грязи, коммунальные службы занимались ликвидацией последствий грозы.
Но один из их сотрудников стал героем сети. Фото того, как галантный мужчина переносит на руках девушку через грязь, опубликовал паблик "Киев Оперативный" в Facebook.
Галантный коммунальщик спас девушку от последствий грозы
facebook.com/KyivOperativ
"Коммунальщики помогают девушкам перебраться через болото, которое намыло дождем", - говорится под фото.
За день публикация собрала множество восторженных комментариев.
Ранее CityOboz показывал впечатляющие фото последствий ночной грозы.