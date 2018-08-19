"Таких нужно брать в мужья!" Киевский коммунальщик покорил сеть

Сильный ливень в ночь на 19 августа превратил некоторые центральные улицы Киева в реки. И пока жители города пытались передвигаться по улицам и спасти автомобили от воды и грязи, коммунальные службы занимались ликвидацией последствий грозы.

Но один из их сотрудников стал героем сети. Фото того, как галантный мужчина переносит на руках девушку через грязь, опубликовал паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

Галантный коммунальщик спас девушку от последствий грозы facebook.com/KyivOperativ

"Коммунальщики помогают девушкам перебраться через болото, которое намыло дождем", - говорится под фото.

За день публикация собрала множество восторженных комментариев.

Ранее CityOboz показывал впечатляющие фото последствий ночной грозы.