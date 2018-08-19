"Таких треба брати в чоловіки!" Київський комунальник підкорив мережу

Сильна злива в ніч на 19 серпня перетворила деякі центральні вулиці Києва на річки. І поки жителі міста намагалися пересуватися вулицями і врятувати автомобілі від води і бруду, комунальні служби займалися ліквідацією наслідків грози.

Але один з їхніх співробітників став героєм мережі. Фото того, як галантний чоловік переносить на руках дівчину через бруд, опублікував паблік "Київ Оперативний" в Facebook.

Галантний комунальник врятував дівчину від наслідків грози facebook.com/KyivOperativ

"Комунальники допомагають дівчатам перебратися через болото, яке намило дощем", - йдеться під фото.

За день публікація зібрала безліч захоплених коментарів.

Раніше CityOboz показував вражаючі фото наслідків нічної грози.