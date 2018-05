Фінал Ліги чемпіонів в Києві: представлений неофіційний гімн

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві, презентований неофіційний гімн фіналу турніру під назвою "In Love With Football - In Love With Kyiv".

Автором музики виступив відомий композитор і музичний продюсер Борис Кукоба.

Текст написав креативний директор компанії CFC Consulting Юрій Сак. Виконання пісні довірили юній талановитій співачці, фіналістці шоу "Голос діти" і представниці України на дитячому Євробаченні-2017 Анастасії Багінській.

"Пісні, які стають візитками-гімнами міжнародних футбольних турнірів - це особливий жанр. У мелодії такої композиції повинен бути драйв і динаміка, вона повинна передавати і посилювати неймовірну енергетику і атмосферу самої події. Саме ці інгредієнти були використані при створенні музики для нашого подарунка уболівальникам Ліги чемпіонів - пісні In Love With Football - In Love With Kyiv", - зазначив Кукоба.

