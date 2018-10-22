''Це заборонено'': у легендарному українському трамваї спалахнув скандал

У знаменитому трамваї №12 в Пущі-Водиці, який набув популярності через живописну лісову ділянку свого маршруту, стався скандал між водієм і пасажиркою, котра знімала із салону рух трамвая на фото.

Як розповіла на особистій сторінці у Facebook учасниця скандалу, киянка Наталя Гонченко, водій назвала ці дії забороненими, пригрозивши висадити пасажирку.

Як зазначила автор поста, свої погрози водій аргументувала лише тим, що їй "набридло", "всі фотографують".

Під постом киянки розвинулася активна дискусія, користувачі соцмережі розповіли про свій досвід проїзду в знаменитому трамваї і фотографіях із салону. Судячи з усього, раніше подібних інцидентів не виникало.

Що ж стосується інциденту, пасажирка Тетяна Гонченко заявила про намір написати скаргу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Києві в метро сталася надзвичайна подія, у результаті якого довелося обмежувати рух потягів.