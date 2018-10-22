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''Це заборонено'': у легендарному українському трамваї спалахнув скандал

7.7тЧитати матеріал російською

У знаменитому трамваї №12 в Пущі-Водиці, який набув популярності через живописну лісову ділянку свого маршруту, стався скандал між водієм і пасажиркою, котра знімала із салону рух трамвая на фото.

Як розповіла на особистій сторінці у Facebook учасниця скандалу, киянка Наталя Гонченко, водій назвала ці дії забороненими, пригрозивши висадити пасажирку.

Як зазначила автор поста, свої погрози водій аргументувала лише тим, що їй "набридло", "всі фотографують".

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Під постом киянки розвинулася активна дискусія, користувачі соцмережі розповіли про свій досвід проїзду в знаменитому трамваї і фотографіях із салону. Судячи з усього, раніше подібних інцидентів не виникало.

''Це заборонено'': у легендарному українському трамваї спалахнув скандал
''Це заборонено'': у легендарному українському трамваї спалахнув скандал

Що ж стосується інциденту, пасажирка Тетяна Гонченко заявила про намір написати скаргу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Києві в метро сталася надзвичайна подія, у результаті якого довелося обмежувати рух потягів.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
соцмережіFacebookновини
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Павленко Богдан
Павленко Богдан
Как бывший водитель скажу: снимать не запрещено. Но - запрещено мешать водителю управлять ТС. Если вагоновожатой вы мешаете (отвлекаете) съёмкой, она вправе запретить. И высадить тоже...
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