Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста

У мережі з'явилися чудові фотографії осіннього Дніпра в дощову пору.

На світлинах зображена вся краса міста в контрастах: як острівці зеленої трави вдало гармоніюють з опалим листям, на дорогах утворилися струмки, а сухий осінній килим, що вкрив бруковані вулички Дніпра, тихенько шелестить. Про це повідомляє Інформатор.

Іноді варто лише на мить зупинитися, щоб побачити, як чудово прикрасила місто осінь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися яскраві світлини осіннього Львова. Один із найбільших туристичних центрів України восени перетворюється в романтичний, до якого прагнуть потрапити закохані.