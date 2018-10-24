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Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста

2.3тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися чудові фотографії осіннього Дніпра в дощову пору.

На світлинах зображена вся краса міста в контрастах: як острівці зеленої трави вдало гармоніюють з опалим листям, на дорогах утворилися струмки, а сухий осінній килим, що вкрив бруковані вулички Дніпра, тихенько шелестить. Про це повідомляє Інформатор.

Іноді варто лише на мить зупинитися, щоб побачити, як чудово прикрасила місто осінь.

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Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста
Дніпро в контрастах: опубліковані чарівні фото осіннього міста

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися яскраві світлини осіннього Львова. Один із найбільших туристичних центрів України восени перетворюється в романтичний, до якого прагнуть потрапити закохані.

Місце
УкраїнаДніпро
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