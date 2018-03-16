День Святого Патрика: в містах України пройдуть паради

У містах України 17 березня пройдуть святкові заходи, присвячені дню Святого Патрика - національному святу Ірландії.

У Києві відбудеться парад із волинками, флейтами, барабанами та ірландськими танцями.

Маршрут ходи: парк Шевченка - вул. Володимирська - Золоті Ворота - Софійська площа - Андріївський узвіз - Контрактова площа. Фінішують учасники біля пам'ятника Григорію Сковороді.

В Одесі парад Святого Патрика розпочнеться о 12:00 у Міському саду. Учасники пройдуть по Дерибасівській під акомпанемент одеської групи Jolly's.

У Дніпрі пропонують зустрітися о 15:00 біля центрального входу в парк ім. Шевченка і, пританцьовуючи, марширувати під звуки скрипки, бубнів, тамбуринів в напрямку центрального проспекту ім. Яворницького.

Фінальний заклад, де завершиться парад, поки не визначений.

У Мукачевому 17 березня крім параду заплановані ірландські танці, кельта коваля біля мосту через річку Латориця і низка інших приємних сюрпризів.

Як писав CityOboz, одеська "Гуморина" представила програму