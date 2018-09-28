''Дебилы'': в Киеве заметили пандус-трамплин

В Киеве на улице Набережно-Луговая 11 заметили экстремальный пандус. Его угол наклона значительно выше нормы.

Пользователи сети отметили, что такой пандус подойдет для спуска на санках зимой. Фото на своей странице в Facebook разместил Клим Браткивский.

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"Пандус-трамплин, который мы заслужили", - написал фото автор.

Пользователи сети отметили, что такой пандус станет неплохим катком для маленьких экстремалов.

Кроме того, фото прокомментировал даже Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева.

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