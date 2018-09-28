''Дебилы'': в Киеве заметили пандус-трамплин

В Киеве на улице Набережно-Луговая 11 заметили экстремальный пандус. Его угол наклона значительно выше нормы.
Пользователи сети отметили, что такой пандус подойдет для спуска на санках зимой. Фото на своей странице в Facebook разместил Клим Браткивский.
"Пандус-трамплин, который мы заслужили", - написал фото автор.
Пользователи сети отметили, что такой пандус станет неплохим катком для маленьких экстремалов.
Кроме того, фото прокомментировал даже Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева.
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