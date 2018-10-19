"Куда идут деньги?" В школе Одессы затравили маму за излишнее любопытстсво

Директор одесской школы начала травлю одной из мам первоклассницы за пост в Facebook.

Ирина Коновал поделилась публикацией журналистки Оксаны Поднебесной о сравнении стоимости парт в Одессе и на Волыни. За это директор школы вызвала ее на внеочередное родительское собрание, чтобы публично опозорить. Об этом сообщается на Odessa.net (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Женщина уже давно интересовалась вопросами закупки мебели для НУШ и отказывалась дополнительно платить за то, к чему ее заставлял родительский комитет. На собрании, которое организовали для цитирования поста, Ирине начали предъявлять претензии, почему она вообще этим интересуется.

"Не надо оскорблять руководство города в том, что они в чем-то виноваты. По какой цене они купили, а с которой продали - детей это не интересует, а меня тем более ... Надо с благодарностью относиться к тому, что нам подарили новые, свежие парты ", - прокомментировала руководитель школы.

Также учителя и директор психологически травили Ирину и называли тупой. Интересовались, почему ее дочь учится в их школе, а не в Усатово. А под конец собрания вообще "настоятельно" попросили нигде не публиковать номер школы.

На данный момент этим вопросом занимается директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

"Это собрание - повод для служебной проверки, которая будет проведена в ближайшее время. О ее результатах сообщу. Парты приобретены за счет городского бюджета и субвенции. От имени департамента образования приношу извинения за некорректное поведение руководителя школы", - прокомментировала Буйневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, направленный на противодействие буллинг в учебных заведениях.