"Будете наказаны": в Киеве разгорелся скандал вокруг активистов из-за Небесной Сотни

В Киеве активисты группы "Місто Мрії Київ" подложили водителям, неправильно припарковавшим машины на месте расстрелов Небесной Сотни, записки с предупреждениями.

Об этом рассказал журналист Денис Безлюдько на своей странице в Facebook, приложив фотографию листа с угрозами.

"Вчера сходили на Веру Полозкову (она стихи пишет) в Жовтневий. Машинку запарковали на Институтской. После концерта обнаружил у себя под лобовой вот это. Ну и в принципе около двух сотен водителей тоже", – написал он.

Безлюдько спросил у Национальной полиции и полиции Киева, не хотят ли они завести уголовное дело. По словам журналиста, в данном случае есть две статьи, по которым можно привлечь активистов: угрозы жизни и здоровью, порча имущества, хулиганство.

Стелла Героев Небесной Сотни

"И все это по предварительному сговору группы лиц. Их координаты есть в конце листовки. Знака там, кстати, нет", – подчеркнул он.

В записке говорилось, что авто было припарковано с нарушением требований знака "Остановка запрещена" и на месте расстрела Небесной Сотни. Активисты уточнили, что это неуважение не cтолько к ПДД, сколько к истории.

"Инициативная группа "Місто Мрії Київ" уже зафиксировала описание Вас и Ваше авто. Повторное нарушение будет караться без дополнительных предупреждений. Десятки водителей-нарушителей, их авто и семьи уже наказаны. Если вы адекватный человек – не захотите оказаться среди них и не пожелаете этого своим близким. Благодарим за понимание", – уточнили в записке.

В сети разгорелись споры под его постом. Журналиста осудили за то, что он не воспользовался общественным транспортом или не поставил машину в другом месте. В комментариях также приложили фото, где изображен тот самый знак "Остановка запрещена". Хотя Безлюдько утверждал в комментариях, что его там нет.

Некоторые были не согласны с подобной инициативой активистов. В сети заметили, что это относится к спекуляции вокруг событий на Майдане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович обратился с посланием к украинцам, подчеркнув, что герои Небесной Сотни не должны превратиться в очередной безликий символ.

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