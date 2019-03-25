"Будете покарані": у Києві розгорівся скандал навколо активістів через Небесну Сотню

У Києві активісти групи "Місто Мрії Київ" підклали водіям, які неправильно припаркували автомобілі на місці розстрілів Небесної Сотні, записки з попередженнями.

Про це розповів журналіст Денис Безлюдько на своїй сторінці у Facebook, приклавши фотографію листа з погрозами.

"Вчора сходили на Віру Полозкову (вона вірші пише) в Жовтневий. Авто припаркували на Інститутській. Після концерту виявив у себе під лобовим ось це. Ну і в принципі близько двох сотень водіїв теж", – написав він.

Безлюдько запитав у Національній поліції та поліції Києва, чи не хочуть вони завести кримінальну справу. За словами журналіста, в цьому випадку є дві статті, за якими можна залучити активістів: загрози життю і здоров'ю, псування майна, хуліганство.

Стела Героїв Небесної Сотні

"І все це за попередньою змовою групи осіб. Їхні координати є в кінці листівки. Знака там, до речі, немає", – наголосив він.

У записці йшлося про те, що авто було припарковане з порушенням вимог знака "Зупинка заборонена" і на місці розстрілу Небесної Сотні. Активісти уточнили, що це неповага не стільки до ПДР, скільки до історії.

"Ініціативна група "Місто Мрії Київ" вже зафіксувала опис Вас і Вашого авто. Повторне порушення каратиметься без додаткових попереджень. Десятки водіїв-порушників, їхні авто і сім'ї вже покарані. Якщо ви адекватна людина – не захочете опинитися серед них і не побажаєте цього своїм близьким. Дякуємо за розуміння", – уточнили в записці.

У мережі розгорілися суперечки під його постом. Журналіста засудили за те, що він не скористався громадським транспортом або не поставив автомобіль в іншому місці. У коментарях також доклали фото, де зображений той самий знак "Зупинка заборонена". Хоча Безлюдько стверджував у коментарях, що його там немає.

Деякі були не згодні з подібною ініціативою активістів. У мережі помітили, що це відноситься до спекуляції навколо подій на Майдані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович звернувся з посланням до українців, підкресливши, що герої Небесної Сотні не повинні перетворитися на черговий безликий символ.

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