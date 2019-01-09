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Аеропорту Харкова присвоїли ім'я легендарного музиканта: як це трапилося

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Невідомі у сервісі Google Maps привласнили міжнародному аеропорту "Харків" ім'я легендарного рок-музиканта, лідера гурту "Гражданская оборона" Єгора Лєтова.

Відповідні зміни в пошуковику з'явилися 9 січня, тепер при введенні виходить "Міжнародний аеропорт Харкова ім. Єгора Лєтова".

Є припущення, що це зробив один з прихильників музиканта, адже офіційно про перейменування ніхто не говорив.

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Аеропорту Харкова присвоїли ім'я легендарного музиканта: як це трапилося

Що примітно, в 2018 році ім'я Лєтова номінувалося на присвоєння Омському аеропорту в Росії. До другого туру тоді воно не пройшло, хоча впевнено лідирувало в голосуванні. В результаті ім'ям музиканта назвали приватний аеродром під Омськом.

Аеропорту Харкова присвоїли ім'я легендарного музиканта: як це трапилося
Єгор Лєтов

Єгор Лєтов

Сайт "Громадянська оборона"

Аеропорту Харкова присвоїли ім'я легендарного музиканта: як це трапилося

Сайт "Громадянська оборона"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні в картографічному сервісі перейменували будівлю Верховної Ради в Києві на "Верховну Зраду". Пізніше в Росії на Google-картах заклади та установи почали перейменовувати на честь бразильського стриптизера і людини-мема Рікардо Милоса.

Місце
УкраїнаХарків
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