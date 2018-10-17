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''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко

5.3тЧитать материал на украинском

В парке Коростышева Житомирской области установили памятник братьям Кличко.

Фотографиями скульптуры обнаженных братьев, которые застыли в боевой позе, поделилась Настя Рожкова на своей странице Facebook.

"В Коростышевском парке поставили Кличко", - написала девушка.

''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко
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Автором памятника стал Виталий Рожик - большой поклонник боксеров. Он работал над своим творением пять лет, изготавливая его по фотографии.

''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко
''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко
''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко

В сети началось бурное обсуждение данного шедевра. "Если не знать, что это Кличко - возникают странные ощущения", "Почему они голые?", "Парк гейпарада", "Памятники становятся все интереснее и интереснее", "А короли то голые", - прокомментировали люди.

''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко
''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко
''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко
''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко
''А короли-то голые'': в Украине установили странный памятник братьям Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева возле Арки дружбы народов установили мини-скульптуру слоника. Бронзовую достопримечательность посвятили фонтана, который был в Киеве в 30-х годах XX века.

Персоны
Віталій КличкоВладимир Кличко
Место
УкраинаЖитомир
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