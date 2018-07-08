9 июля 2018: какой сегодня праздник

9 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины 9 июля

Именины в этот день празднуют Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел, Тихон и Ферапонт.

Йогини Экадаши

Люди, которые знают и чтут традиции Древнего Востока, каждый одиннадцатый лунный день лунного цикла отмечают праздник, призванный напомнить: жизнь дана для того, чтобы возвыситься через служение Высшему. В переводе с санскрита "экадаши" значит "одиннадцатый". В индуизме и джайнизме эти дни считаются особенно благоприятными для совершения аскез, духовного просвещения и поста, который проходит на двух уровнях - духовном и физическом.

День независимости Аргентины

В 1916 году была принята декларация Независимости Объединенных Провинций Серебряной Реки (Аргентины) от Испанской империи. Сегодня 9 июля в этой стране - государственный праздник. Повсюду в Аргентине проводят торжественные церемонии и богослужения, устраивают парады, концерты и народные гуляния.

Также 9 июля:

1811 - в Киеве на Подоле произошел масштабный пожар, уничтоживший большую часть домов. В то время там их было более 2 тысяч. Жители, к счастью, почти все спаслись.

Большой киевский пожар

1961 - в канадском Виннипеге открыли памятник Тарасу Шевченко.

1972 - в околицах села Хрестище (Харьковская область) провели первый в Украине ядерный взрыв (подземный).

9 июля родились

1845 - Джордж Дарвин, астроном и математик, сын автора теории эволюции Чарльза Дарвина.

1894 - Петр Капица, великий физик, лауреат Нобелевской премии 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия.

1938 - актриса и общественный деятель Лия Ахеджакова.

Лия Ахеджакова в детстве

1947 - Анатолий Кочерга, украинский оперный певец, один из самых выдающихся басов современности.

1956 - киноактер Том Хэнкс.

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