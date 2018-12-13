1600 гривен за развалюху: украинка удивила СМИ необычным объявлением в сети

Жительница Львова разместила объявление о сдаче весьма необычной квартиры. Жилье площадью 16 кв.м обойдется желающим в 1600 грн в месяц.

Но в квартире есть некоторые недостатки. К примеру, в ней нет туалета, душа и воды. Объявление разместили на сайте Оlx.

"Квартира без ремонта, 16 квадратных метров, туалет на улице, ванны и душа нет, мебель частично. Воды в доме нет, есть колодец на улице", - говорится в тексте объявления.

Отметим, что в других регионах Украины за 1500-1600 грн можно арендовать весьма приличное жилье.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве строят хостел из старых вагонов метро. В нем будет терраса, бар, совместные и отдельные комнаты. Располагаться он будет на Подоле - в районе улицы Набережно-Крещатицкой.