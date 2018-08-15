16 августа: какой сегодня праздник

16 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.
Сиенское Палио в Италии, именины Вячеслава, Николая, Соломии, в Клондайке открыто месторождение золота, создан первый звуковой цветной мультфильм, — OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
Сиенское Палио в Италии
Сиенское Палио это традиционные скачки, которые проходят дважды в год: 2 июля и 16 августа в Сиене, Италия. Когда правитель Тосканы запретил сражение быков в 1590 году, контрады организовали скачки на площади дель Кампо. Первые такие скачки были на быках и назывались буффалатэ. Затем их заменили скачки на ослах, называвшиеся асинате, а гонки на лошадях проходили в других местах. Первое Палио в современном понимании было устроено в 1656 году.
Именины 16 августа
Вячеслав, Николай, Соломия.
Также 16 августа
1896 — в Клондайке открыто месторождение золота. Начало "золотой лихорадки" в регионе.
1930 — создан первый звуковой цветной мультфильм.
1962 — Пит Бест изгнан из состава "Битлз", на его место пришел Ринго Старр.
Родились 16 августа
1920 - Чарльз Буковски, американский поэт и писатель.
1940 — Брюс Бересфорд, австралийский кинорежиссер, обладатель "Оскара".
1944 — Кевин Эйерс, британский вокалист, гитарист ("Soft Machine", "Wilde Flowers"), автор песен.
1954 — Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер.
1958 — Мадонна (настоящее имя Луиза Вероника Чикконе), американская певица.
1969 — Игорь Коробчинский, украинский гимнаст, олимпийский чемпион (1992), многократный чемпион мира.
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