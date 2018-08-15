16 серпня: яке сьогодні свято

16 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

Сієнське Паліо в Італії, іменини В'ячеслава, Миколи, Соломії, в Клондайку відкрито родовище золота, створений перший звуковий кольоровий мультфільм, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Сієнське Паліо в Італії

Сієнське Паліо це традиційні скачки, які проходять двічі на рік: 2 липня і 16 серпня в Сієні, Італія. Коли правитель Тоскани заборонив бій биків у 1590 році, контрад організували скачки на площі дель Кампо. Перші такі скачки були на биках і називалися буффалате. Потім їх замінили скачки на ослах, що називалися асінате, а гонки на конях проходили в інших місцях. Перше Паліо в сучасному розумінні було влаштовано в 1656 році.

Іменини 16 серпня

В'ячеслав, Микола, Соломія.

Також 16 серпня

1896 - в Клондайку відкрито родовище золота. Початок "золотої лихоманки" в регіоні.

1930 - створено перший звуковий кольоровий мультфільм.

1962 - Піт Бест вигнаний зі складу "Бітлз", на його місце прийшов Рінго Старр.

Народилися 16 серпня

1920 - Чарльз Буковскі, американський поет і письменник.

1940 - Брюс Бересфорд, австралійський кінорежисер, володар "Оскара".

1944 - Кевін Ейерс, британський вокаліст, гітарист ("Soft Machine", "Wilde Flowers"), автор пісень.

1954 - Джеймс Кемерон, американський кінорежисер.

1958 - Мадонна (справжнє ім'я Луїза Вероніка Чікконе), американська співачка.

1969 - Ігор Коробчинський, український гімнаст, олімпійський чемпіон (1992), багаторазовий чемпіон світу.

Нагадаємо, OBOZREVATEL підготував прості рецепти, які може приготувати кожен під час Успенського посту.