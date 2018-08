15 августа: какой сегодня праздник

15 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины Василия, Кирилла, Романа, Христофор Колумб открыл Гренаду, произведена первая запись песни, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 15 августа

Василий, Кирилл, Роман.

Также 15 августа

1498 - в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

1877 - американский изобретатель Томас Эдисон в письме президенту телеграфной компании Питтсбурга предложил в качестве приветствия при общении по телефону использовать слово "hello". В этот же день Эдисон произвел первую в мире запись звука - была записана песня "Mary Had a Little Lamb" ("У Мэри был барашек").

1908 - в Пруссии женщинам разрешено поступать в вузы.

1932 - при раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".

1969 - с 15 по 18 августа проходил Вудстокский фестиваль - конец эры хиппи.

Родились 15 августа

1769 - Наполеон I Бонапарт, французский император (1804—1815).

1771 - Вальтер Скотт, шотландский писатель.

1925 - Оскар Питерсон, канадский джазовый пианист.

1963 - Алехандро Гонсалес Иньярриту, мексиканский кинорежиссер, обладатель четырёх премий "Оскар".

1972 - Бен Аффлек, американский киноактер, режиссер, обладатель двух "Оскаров".

1978 - Лилия Подкопаева, украинская гимнастка, олимпийская чемпионка (1996).

1990 - Дженнифер Лоуренс, американская актриса, обладательница "Оскара".

