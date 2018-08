15 серпня: яке сьогодні свято

15 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

Іменини Василя, Кирила, Романа, Христофор Колумб відкрив Гренаду, проведено перший запис пісні, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Іменини 15 серпня

Василь, Кирило, Роман.

Також 15 серпня

1498 - під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив Гренаду.

1877 - американський винахідник Томас Едісон у листі президенту телеграфної компанії Піттсбурга запропонував як привітання при спілкуванні по телефону використовувати слово "hello". Цього ж дня Едісон провів перший у світі запис звуку - була записана пісня "Mary Had a Little Lamb" ("У Мері був баранчик").

1908 - в Пруссії жінкам дозволено вступати до вузів.

1932 - під час розкопок у Ватикані виявлена ​​давньоримська "Тріумфальна дорога".

1969 - із 15 по 18 серпня проходив вудстокський фестиваль - кінець ери хіпі.

Народилися 15 серпня

1769 - Наполеон I Бонапарт, французький імператор (1804-1815).

1771 - Вальтер Скотт, шотландський письменник.

1925 - Оскар Пітерсон, канадський джазовий піаніст.

1963 - Алехандро Гонсалес Іньярріту, мексиканський кінорежисер, володар чотирьох премій "Оскар".

1972 - Бен Аффлек, американський кіноактор, режисер, володар двох "Оскарів".

1978 - Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996).

1990 - Дженніфер Лоуренс, американська актриса, володарка "Оскара".

