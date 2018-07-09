10 июля 2018: какой сегодня праздник

10 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины 10 июля

Именины в этот день празднуют Амвросий, Георгий, Иоанна, Мартин, Самсон и Серапион.

День независимости на Багамах

10 июля 1973 года Багамские острова стали независимым государством после 255 лет жизни в качестве британской колонии. Главный праздник государственности здесь отмечают бурно: парадами, фейерверками и яркими торжествами.

Также 10 июля:

1547 - во Франции состоялась последняя разрешенная королем дуэль.

1651 - закончилась битва под Берестечком между армией Речи Посполитой и казацко-крымским войском.

"Битва под Берестечком", картина А. Орленова

1878 - в Англии футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток вместо крика.

10 июля родились

1509 - основатель кальвинизма, французский протестантский проповедник Жан Кальвин.

1856 - Никола Тесла, сербский и американский физик, изобретатель.

1871 - французский писатель Марсель Пруст, один из основателей модернизма в литературе.

Марсель Пруст

1982 - Владислав Яма, украинский танцовщик и шоумен.

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