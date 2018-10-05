На Певческом поле в Киеве открылась выставка хризантем

В пятницу, 5 октября, состоялось официальное открытие традиционной осенней выставки - фестиваля хризантем на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" в Киеве.

Выставка размещена на 10 локациях общей площадью почти 2000 кв. м. Тема - музыка, сообщается в пресс-релизе.

"Мы провели небольшой эксперимент - включали симфоническую музыку в теплицах с хризантемами, и увидели, что цветы растут быстрее под эти мелодии. Поэтому совместно с КО "Киевзеленстрой" мы решили создать не просто 10 уникальных цветочных композиций, но и сыграть персональный музыкальный концерт у каждой из них", - рассказал руководитель компании-оператора Певческого поля Grand Event Денис Погорелко.

По его словам, специально к фестивалю были созданы музыкальные инструменты из искусственной травы.

Также Погорелко лично вручил по букету хризантем первым десяти девушкам, которые пришли на открытие.

Кроме того, у всех гостей будет возможность принять участие в выборе темы следующей выставки цветов - в 2019 году.

Выставка продлится до 28 октября.

Часы работы: с 9:00 до 21:00, без выходных.

Вход: 50 гривен - взрослый, детский - 25 гривен.

Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - вход бесплатный.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 5 октября на Певческом поле в Киеве состоится открытие традиционной выставки хризантем. Первым десяти посетителям парка организаторы обещают дарить букеты этих цветов.