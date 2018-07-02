У фильма "Лето" куча изъянов. Но есть один плюс, который меня просто потряс. Мне хотелось попасть в этот фильм.

Такое случается очень редко – когда атмосфера в книге, картине или кино настолько выпуклая, объемная и впечатляющая, что было бы здорово стать ее частью.

Кадр из фильма "Лето"

В таких случаях мне очень жаль своих непрожитых жизней. Жаль, что я не жил в Новом Орлеане в нулевые, когда там зарождался джаз. Не был в Париже 20-х, когда ты заходишь в кабак, а там потерянное поколение американских гениев выпивает с Пикассо и Модильяни. В панкующем Лондоне. В Берлине, где слышно грохот падающей стены.

Я живу в удивительное время в удивительной стране, но иногда мне интересно размышлять о том, как бы я оказался в тех местах и временах.

Вот и с "Летом" примерно так же. Отвратительная эпоха, на фоне которой особенно дерзкими и интересными выглядят эти немного комичные бунтари. Хочется залезть через окно и подслушать подпольный концерт Цоя. Своей молодостью заставлять хмуриться и без того хмурых людей в электричке. Случайно споткнуться об Гребенщикова в привокзальной наливайке. Посмотреть, как люди жадно ловят крупицы информации о тех музыкантах, которые сегодня нам давно осточертели.

И очень символично, что Серебренников, человек, который так трогательно нарисовал эту душную эпоху, когда все было взаперти, сейчас сам находится под замком.

Времена меняются, а ничего не меняется.

Пост взят с Facebook-страницы Юрия Марченко.