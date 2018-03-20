Бывает, зайдешь в ярко освещенный мол - цель есть, и ты такая настроена решительно-решительно "только на секундочку" зайти и купить колготы.
Ну, зашла. Ну, вышла. Через два часа с тремя пакетами, битком набитыми ананасами, книгами, цветными носками, трусами со Снупи, коробкой лего, которую тебе так никогда и не принес Николай. А поверх всего этого - белое пальто.
Да, человек в здравом уме не может добровольно купить белое пальто. А я могу. Идешь с этим пальто и единственное, что дребезжит в голове:
- Ну, и где колготы? Белое пальто в маршрутку, а еще венец эволюции называешься. У тебя нет к нему шарфа. И сумки. Стоп. Замолчи. Колготы! Ананас чистить ты не умеешь ...
Идешь и думаешь, что глупой покупки невозможно представить! Что наденешь его максимум два раза. И химчистка дороже самого пальто будет в результате стоить. Нет, чтобы купить серое или черное, как все нормальные люди. Но, Марта, так умеешь только ты.
А потом приходишь в этом пальто к детям, которых учишь английскому каждую субботу. Они не очень понимают, зачем им и английский, у них нет ни папы, ни мамы, которые им объяснили бы, что к чему в этом мире. Ты ходишь всю весну и они тебя ждут - не так английского, как просто возможности посидеть рядом и прижаться. Они рисуют тебе рисунки, и ты там похожа на привидение в этом белом пальто. Или на врача, потому что пальто немного напоминает халат.
А когда приходит время прощаться, девочка подбегает ко мне и шепчет на ухо: "А знаете, я, когда вырасту, буду учить детей английскому и куплю себе такое белое пальто!" Тебе хочется одновременно и плакать, и смеяться, но все, что ты можешь, это просто молчать.
Потом идешь домой - в этом своем нелепом белом пальто, - тебя обрызгает грязью 33-я маршрутка с ног до головы, ты снова понесешь это треклятое пальто в химчистку, где тетя Саша, у которой два кота и три внука (ты всех уже знаешь поименно, потому что ходишь туда чаще, чем в церковь), скажет:
- Дочка, ну ты опять? Ну кто покупает белое пальто? Ну зачем?
Но ты знаешь, зачем. Ничто в этой жизни не просто так. Даже это бессмысленное белое пальто.
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