Буває, що зайдеш до яскраво освітленого молу - мета є, і ти така налаштована рішуче-рішуче "тільки на секундочку" зайти і купити колготи.

Ну, зайшла. Ну, вийшла. За дві години з трьома пакетами, битком напханими ананасами, книжками, кольоровими шкарпетками, трусами зі Снупі, коробкою лего, яку тобі так ніколи і не приніс Миколай. А поверх того всього - біле пальто.

Так, людина в здоровому глузді не може добровільно купити біле пальто. А я можу. Йдеш з тим пальто і от єдине, що деренчить в голові:

- Ну, і де колготи? Біле пальто в маршрутку, а ще вінець еволюції називаєшся. В тебе нема до нього шалика. І сумки. Стоп. Замовкни. Колготи! Ананас чистити ти ж не вмієш...

Йдеш і думаєш, що дурнішої покупки годі уявити! Що одягнеш його максимум два рази. І хімчистка дорожче за саме пальто буде в результаті коштувати. Ні, щоб купити сіре чи чорне, як всі нормальні люди. Та, Марта, так вмієш тільки ти.

А потім приходиш в цьому пальто до діток, яких навчаєш англійської щосуботи. Вони не дуже розуміють, навіщо їм та англійська, в них нема ні тата, ні мами, які б їм пояснили, що до чого в цьому світі. Ти ходиш цілу весну і вони тебе чекають - не так англійської, як просто змоги посидіти поруч і притулитися. Вони малюють тобі малюнки, і ти там схожа на привида в тому білому пальто. Або на лікарку, бо пальто трохи схоже на халат.

А коли приходить час прощатися, одна дівчинка підбігає до мене і шепоче на вухо: "А знаєте, я, як виросту, буду вчити дітей англійської і куплю собі таке біле пальто!" Тобі хочеться одночасно і плакати, і сміятися, але все, що ти можеш, то просто мовчати.

А тоді йдеш додому, - в тому своєму безглуздому білому пальті, - тебе обляпає болотом 33 маршрутка з ніг до голови, ти знову понесеш це трикляте пальто в хімчистку, де тьотя Саша, в якої два коти і три внуки (ти всіх вже знаєш поіменно, бо ходиш туди частіше, ніж до церкви), скаже:

- Доця, ну ти опять? Ну хто купує біле пальто? Ну нащо?

Але ти собі знаєш, навіщо. Нічого в тому житті не просто так. Навіть те безглузде біле пальто.