В Украине состоялась премьера фильма ''Стекло'': трейлер

В Украине стартовал показ американского фантастического триллера "Стекло". Лента станет продолжением фильма "Сплит". В главных ролях — Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой и Сэмюэл Л. Джексон.

На этот раз зрители увидят не только Орду, роль которой исполнил Джеймс Макэвой, но и Дэвида Данна и Элайджу Прайса, которые знакомы многим по фильму "Неуязвимый".

Кадр из видео

Сюжет "Стекла" станет своего рода продолжением двух предыдущих лент: "Сплит" и "Неуязвимый".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Sony представила дебютный тизер-трейлер "Человека-паука: Вдали от дома". Это второй сольный фильм об этом супергерое. В ролике также появился Ник Фьюри и Мистерио, роль которого исполнил Джейк Джилленхол.

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