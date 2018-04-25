Притула сыграл секс-тренера в новой комедии: тизер

Представлен первый официальный тизер романтической комедии "Секс и ничего личного", в которой известный шоумен Сергей Притула сыграл пикантную роль секс-тренера. Премьера ленты запланирована на День всех влюбленных - 14 февраля 2019 года.

Продюсеры фильма - Юрий Минзянов и Влад Ряшин. Кроме Притулы роли сыграли актеры Роман Луцкий и Наталья Мазур.

По данным дистрибьютора фильма в Украине, Ukrainian Film Distribution, "Секс и ничего личного" - это адаптация известного канадского формата My Awkward Sexual Adventure. Производством в нашей стране занимается компания StarMedia при поддержке Госкино. Общий бюджет составляет 26 млн грн.

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