"Мстители: Война бесконечности": золотой стандарт супергеройства

Давным-давно, вместе с нашей Вселенной, появились шесть Камней Бесконечности. Каждый из них призван контролировать одну из основополагающих сил - время, реальность, душу, силу, пространство и разум. И каждый может дать своему владельцу огромную силу. Все вместе - практически бесконечное могущество.

И вот один очень древний, очень здоровый и крайне злобный мужик по имени Танос задался целью собрать у себя все эти камни, чтобы привести Вселенную в ужас. В такой ужас, в какой даже он сам, безумный титан, до этого никого не приводил (а уж этот то мужчина знает толк в геноциде). Помешать титану поломать мир могут только они - супергерои, которых к этому моменту судьба разбросала по всей Вселенной. Или это была не судьба, а умелые интриги Таноса?

Фильмом "Мстители: Война бесконечности" киновселенная Marvel празднует свое десятилетие. Именно киновселенная, а не студия, как многие подумали, увидев цифру 10 на стартовой заставке "Мстителей".

Сама студия в том или ином виде существовала с 70-х годов прошлого века и основным видом ее деятельности была передача прав на экранизацию комиксов крупным кинокомпаниям, пока в 2006 году продюсер и президент Marvel Studios Кевин Фейги не принял историческое решение. А решил он, что пора брать дело в свои руки и переносить огромную вселенную супергероев со страниц комиксов на экраны кинотеатров. Так в 2008 году вышел первый "Железный человек", который при бюджете в 140 миллионов долларов собрал более полумиллиарда и навсегда изменил восприятие супергеройских фильмов.

С тех пор было выпущено 18 фильмов с общим бюджетом $3,26 млрд, которые собрали аж $14,8 млрд. На данный момент киновселенная Marvel является самой успешной кинофраншизой всех времен. Следующими по успешности идут "Звездные войны" с 8,7 миллиардами сборов - почти в два раза меньше. Кстати говоря, и "Звездные войны", и Marvel принадлежат компании Walt Disney Studios. Как и третья по успешности киносага - "Пираты Карибского моря". Что ни говори, а умеют ребята создавать развлекательное кино.

Режиссерами последних "Мстителей" выступили братья Энтони и Джо Руссо, которые до этого сняли две части приключений капитана Америки - "Другая война" и "Противостояние". При этом в "Противостоянии" уже был собран практически полный состав Мстителей. И следует отдать им должное - братья очень умело делают свою работу, поскольку каждый новый фильм получается лучше предыдущего.

При просмотре "Войны бесконечности" невольно ловишь себя на мысли, что вот он - идеал развлекательного кино. В нем есть всё: прекрасные спецэффекты, великолепная игра актеров, трагедия и драма очень гармонично сочетается с отличным юмором и шутками. Да что там говорить - в отличие от последних блокбастеров, в фильме есть сюжет и (вот тут особое внимание) объясняется мотивация персонажей. Считаете, что это не очень важно в развлекательном жанре? Давайте еще раз вспомним "Лару Крофт" или "Ремпейдж", которые в трезвом состоянии смотреть попросту невозможно.

Отдельно хотелось бы затронуть вопрос актерской игры. Как обычно это и происходит в фильмах Marvel, здесь все на своих местах, но отдельно хотелось бы отметить двоих персонажей. О том, что Крису Хемсворту лучше играть мешали длинные волосы после фильма "Тор: Ранарёк" не говорил только ленивый. В "Мстителях" Крис поднялся еще на одну ступеньку, делая Тора всё более и более живым персонажем.

Но особые слова благодарности хотелось бы сказать Джошу Бролину. Танос в его исполнении - это нечто. Ведь заставить зрителя сопереживать персонажу, который занимается массовым геноцидом, дано далеко не каждому актеру. Особенно учитывая количество грима, которое приходилось наносить Джошу для роли. Танос в его исполнении - это не абсолютное зло и не исчадие ада. Это могучий, жестокий и целенаправленный мужик, который знает, что ему надо и как этого добиться. И у него тоже есть своя драма, своя боль и своя мечта...

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Стоит ли идти на новых "Мстителей"? Если вы любите развлекательное, но при этом не тупое кино, веселое и драматичное одновременно - вы просто обязаны его посмотреть. И обязательно в кинотеатре, в 3D, и в хорошей компании, с которой потом будет что обсудить.

Небольшой совет: будьте рассудительны в выборе напитков и их количества - вместе со всей рекламой и ожиданием финальной сцены после титров (она там есть) просмотр занимает приблизительно 2 часа 45 минут, а бегать в туалет во время фильма совершенно некогда.

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